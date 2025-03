Ea e campioana care își învinge părinții în competiții: ”M-am născut, practic, pe cal”

La doar 21 de ani, Ștefania Stoica-Schumann este una dintre cele mai valoroase sportive românce la echitație. Fata provine dintr-o familie cu istoric în acest sport, ambii părinți fiind, la rândul lor, campioni. În ultimii ani, Ștefania chiar s-a duelat în competiții atât cu mama ei, cât și cu tatăl ei, pe care i-a și învins și a savurat victoriile la maximum.

Componentă a lotului național de echitație, pentru Ștefania Stoica-Schumann viața în sport a început de la o vârstă foarte fragedă.

„Provin dintr-o familie în care toată lumea practică echitație, m-am născut, practic, pe cal. De mică fac acest sport. Plus că îmi place mult adrenalina, îmi place să fiu cu caii mei, este ceva special. De la 8 ani jumătate am intrat în concursuri, de atunci pot spune că nu am prea avut mulți prieteni, nu am ieșit des în oraș, am fost toată ziua cu caii mei” - Ștefania Stoica-Schumann, componentă a lotului național de echitație.

Câștigătoare a numeroase premii și competiții internaționale, Ștefania recunoaște că își dedică majoritatea timpului cailor ei.

„Stau la cai aproape toată ziua, de dimineață până seara, atunci când nu sunt la facultate” - Ștefania Stoica-Schumann, componentă a lotului național de echitație.

Nu au fost puține situațiile în care Ștefania Stoica-Schumann a luat startul la turnee la care au participat și mama și tatăl ei, încă sportivi în activitate.

„E foarte frumos, îmi place atunci când eu câștig și pot să le arăt că sunt mai bună decât ei. Nu îmi permit să le spun eu unde au greșit ei în concurs, dar mă bucur atunci când eu câștig”- Ștefania Stoica-Schumann, componentă a lotului național de echitație.

Componenta lotului național de echitație are emoții când își urmărește părinții concurând, dar atunci când intră ea pe traseu, vrea doar să-i învingă.

„Pe ai mei îi văd și din perspectiva călărețului, dar și detașat, depinde de situație. Dacă sunt în probă cu mine, îi văd ca pe niște sportivi, că vreau să fie eu înaintea lor și să le demonstrez că pot să ajung pe primele locuri” - Ștefania Stoica-Schumann, componentă a lotului național de echitație.

Ștefania mărturisește că ajutorul părinților ei este neprețuit, dar recunoaște că performanțele acestora o obligă și pe ea să evolueze la cel mai înalt nivel.

„A fost și un ajutor că provin dintr-o astfel de familie, și mă ajută și acum părinții, dar și o presiune, că vreau să-i fac mândri, să le arăt ce am ajuns să fiu, să ajung cât mai sus și să le demonstrez că pot să mă descurc și singură și să continui ce au început ei” - Ștefania Stoica-Schumann, componentă a lotului național de echitație.

Multiplă campioană națională și medaliată cu bronz la cea mai recentă competiție majoră, Campionatele Balcanice, Ștefania este mândră când concurează sub steagul tricolor.

„Este o onoare să reprezint România și mă bucur că pot să merg în competiții... este o bucurie foarte mare când câștigăm mai ales la echipe, dar și la individual” - Ștefania Stoica-Schumann, componentă a lotului național de echitație.

Ștefania păstrează cu mare drag amintirea câștigării primului ei titlu național. Se întâmpla când avea doar 9 ani.

„Am multe amintiri frumoase din concursuri. Cred că nu voi uita ziua în care am cucerit pentru prima dată titlul de campioană națională. Aveam 9 ani și era ceva fenomenal că la o vârstă atât de mică am reușit să câștig competiția rezervată copiilor. Am poze și video de atunci și le mai urmăresc din când în când pentru că îmi amintesc că pot face tot ce îmi propun! Dacă atunci, când era mică, am reușit, mă gândesc că și acum, fiind mare!” - Ștefania Stoica-Schumann, componentă a lotului național de echitație.

