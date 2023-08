Sportivul fără mâini ajuns campion mondial de paraciclism: premiul bizar încasat. "Sunt foarte fericit că am câștigat două ceasuri Tissot, unul pentru fiecare braț" VIDEO

Ricardo Ten Argiles a câștigat al cincilea său titlu mondial la paraciclism pe pistă în cursa C1 scratch și o medalie de aur în proba de contratimp pe șosea, din cadrul Campionatelor Mondiale de paraciclism de la Glasgow.

Lui Ricardo i-au fost amputate ambele brațe și piciorul stâng, la vârsta de 8 ani, după ce a fost electrocutat de fire de înaltă tensiune, scrie News.com.au.

În vârstă de 47 de ani, Ten Argiles a primit două ceasuri Tissot ca premiu din partea sponsorului.

Not a very well thought gift. pic.twitter.com/hRhaTfnGsE