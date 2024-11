Transformare fabuloasă a campionului „Survivor România”. A slăbit 20 de kilograme după o operație de micșorare a stomacului

Dan Ursa a dezvăluit că după „Survivor România” a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului, în urma căreia a slăbit 20 de kilograme.

Dan Ursa este câștigătorul sezonului patru „Survivor România”, show în care a slăbit foarte mult. Fostul concurent al celei mai urmărite emisiuni TV este de profesie director de vânzări, însă și-a dorit să-și întreagă limitele cu plecarea sa în Republicană.

Dan Ursa a slăbit după operația de micșorare a stomacului

„După cum s-a văzut, am slăbit foarte mult în cele cinci luni petrecute la Survivor. După întoarcere, am început să mă îngraș mai mult decât slăbisem. După toate încercările mele de a slăbi, am ajuns la această intervenție de Gastric Sleeve la recomandarea doctorului Alexandru Velici. Procedura este una minim invazivă. După un somn lin, m-am trezit cu câteva înțepături în abdomen, aceasta fiind laparoscopică”, a declarat Dan Ursa, pentru Fanatik.

După ce a revenit acasă, Dan Ursa a început să aibă o viață sedentară, astfel că s-a îngrășat kilograme bune, fiind nevoie de o intervenție pentru a scăpa de surplusul de grăsime.

„Multă lume mă întreabă câte kilograme vreau să slăbesc. Ce vreau să înțeleagă lumea este că această intervenție nu este una estetică, ci una medicală. Intervenția mea nu este de micșorare (de stomac), ci de lungire (de viață). Vreau să mai menționez că mă simt foarte bine.

Am slăbit 20 de kilograme în șapte săptămâni. Domnul doctor Velici mi-a recomandat să nu investesc încă în haine, deoarece voi mai slăbi încă mult”, a mai dezvăluit Dan Ursa, la aproape două luni de la operație.

