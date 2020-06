Cinci cazuri de infectare cu Covid-19 la AS Saint-Etienne, finalista Cupei Frantei

Ziare.

"Testele de depistare serologica si PCR care au fost efectuate miercuri, inainte de reluarea activitatilor grupului profesionist, au scos la iveala cinci cazuri pozitive la Covid-19, inclusiv trei in randul efectivului profesionist", a explicat AS Saint-Etienne intr-un comunicat.Miercuri au fost testati 33 de jucatori si 21 de membri ai staff-ului, in timp ce joi au fost efectuate 38 de teste suplimentare in randul salariatilor serviciilor administrative ale caror misiuni au legatura cu sectorul sportiv, a precizat clubul francez.Conform ASSE, aceasta campanie de depistare "demonstreaza ca personalele testate pozitiv au contractat virusul in timpul perioadei de izolare, atunci cand ele nu au fost in contact unele cu altele".Persoanele vizate au fost plasate in izolare la domiciliile lor, sub supraveghere medicala si vor fi supuse unor controale suplimentare in decurs de 24 de ore, a explicat gruparea din Hexagon, care are in prezent sub contract 41 de jucatori.Actualul sezon din campionatul Frantei a fost definitiv oprit din cauza pandemiei. AS Saint-Etienne urmeaza sa dispute finala Cupei Frantei impotriva formatiei Paris Saint-Germain, la sfarsitul lunii iulie sau inceputul lunii august.In Anglia, tara al carei campionat a fost reluat miercuri, un singur caz pozitiv a fost detectat cu ocazia ultimei serii de teste in randul jucatorilor si membrilor corpului tehnic al cluburilor din Premier League, fiind controlate in total 1.213 persoane.