AS Monaco se desparte de portarul croat Danijel Subasic

"AS Monaco anunta finalul aventurii lui Danijel Subasic, al carui contract se incheie la 30 iunie", a anuntat clubul monegasc.El a venit la AS Monaco in ianuarie 2012, reusind sa castige un titlu de campion al Frantei in 2017si fiind semifinalista al Ligii Campionilor cu monegascii in acelasi an.In 2018, el a suferit o grava accidentare si si-a pierdut locul de titular in fata lui Benjamin Lecomte.El are 292 de meciuri disputate pentru AS Monaco.