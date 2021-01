Formatia lui Razvan Marin, Cagliari, a fost eliminata de Atalanta. Spal, singura echipa de Serie B in sferturile actualei editii a Cupei Italiei

Cu Razvan Marin integralist, Cagliari a fost eliminata in optimile de finala de Atalanta, scor 3-1. Au marcat Miranchuk '43, Muriel '61 si Sutalo '64 pentru invingatori si Sottil '55 pentru invinsi.Spal a invins echipa Sassuolo, scor 2-0, datorita golurilor inscrise de Missiroli '49 si Dickmann '58. In minutul 47, de la Sassuolo a fost eliminat Djuricic.S-au mai calificat in sferturi echipele AC Milan Napoli si Juventus.Partida AS Roma - Spezia se va disputa la 19 ianuarie, iar confruntarea Lazio Roma - Parma este programata la 21 ianuarie.Spal este singura echipa din Serie B ajunsa in sferturile de finala in actuala editie a competitiei. In aceasta faza, Spal va intalni Juventus Torino Atalanta va juca impotriva castigatoarei confruntarii Lazio - Parma, Napoli cu AS Roma sau Spezia, iar Inter Milano cu AC Milan.