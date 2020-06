Federatia Italiana de Fotbal a stabilit perioada de transferuri din campionatul Italiei

Ziare.

Perioada de transferuri avea loc in mod normal in iulie si august, dar a fost amanata deoarece si competitiile au fost decalate din cauza epidemiei de coronavirus.Intrerupt la 9 martie, campionatul Italiei se va relua la 20 iunie si se va incheia in 2 august.Mercato de iarna va avea loc in perioada 4-31 ianuarie 2021, a mai anuntat FIGC.