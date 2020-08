Meciul echipei Aberdeen, programat sambata in deplasare cu St Johnstone, amanat din cauza a doi jucatori testati pozitiv la COVID- 19

Joi, Aberdeen a emis un comunicat in care sustinea ca meciul de sambata se va desfasura conform programarii, dar vineri, dupa o intalnire dintre reprezentantii Ministerului Sanatatii Publice, Federatiei (SFA) si Ligii scotiene (SPFL) s-a luat decizia de amanare a partidei.Inaintea reuniunii de vineri, secretarul Ministerului Culturii, Fiona Hyslop, a opinat ca testele pozitive de la Aberdeen sunt foarte ingrijoratoare: "Una din caile prin care am reusit sa recuperam fotbalul profesionist a fost acordul semnat pentru respectarea protocoalelor cu SFA si SPFL si este important ca acestea sa fie respectate.Acesta va fi subiectul urmatoarelor discutii. In general, trebuie sa reamintim ca actiunea unuia ii afecteaza pe toti, fie ca este vorba de fotbal, fie ca este vorba de spital sau de propria casa. Covid nu a disparut".St. Johnstone a confirmat amanarea partidei pe website-ul propriu.Noul sezon al ligii scotiene a debutat saptamana trecuta, iar in primul sau meci Aberdeen a pierdut acasa cu Glasgow Rangers (0-1), echipa internationalului roman Ianis Hagi . Rangers va juca duminica acasa cu St Mirren FC