VIDEO Nicusor Dan: Este nevoie sa punem Bucurestiul pe harta marilor competitii sportive

El a participat la demararea receptiei Stadionului "Arcul de Triumf", care a fost refacut printr-un proiect realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii."Sunt bucuros de inaugurarea acestui nou stadion, dupa cel din Ghencea, urmeaza cel din Giulesti. E nevoie sa punem Bucurestiul pe harta marilor competitii sportive, dupa cum e nevoie sa punem Bucurestiul pe harta marilor evenimente culturale. Si pentru asta si oamenii din sport si oamenii din cultura au tot suportul meu si pentru asta este necesara o colaborare intre Primaria Capitalei si Guvernul Romaniei. De mai multe ori, prim-ministrul si-a aratat disponibilitatea pentru o astfel de colaborare. Sunt foarte fericit sa fiu astazi aici si sa speram ca ne vedem cu bine cu totii la Euro2020", a afirmat Dan.El a subliniat ca, pentru ca lucrarile de investitii sa fie finalizate in timpul stabilit, constructorii trebuie platiti conform graficului."Incepem sa intram in normalitate, pentru ca ani de zile am avut lucrari intarziate. Nu exista decat un secret pentru a avea lucrari livrate la timp. Avem constructori si trebuie doar sa-i platim conform graficului si sa le cerem sa lucreze conform graficului. Asta a inceput sa se intample la Compania Nationala de Investitii, asta se va intampla la Primaria Capitalei, dupa ce vom reusi sa fixam situatia financiara", a explicat Nicusor Dan.Citeste si: Semnal de alarma tras de Organizatia Mondiala a Sanatatii: "Vaccinurile nu inseamna zero COVID-19"