O nationala din preliminariile pentru EURO 2020 risca sa piarda la masa verde ambele meciuri jucate luna aceasta!

UEFA s-a sesizat miercuri in cazul jucatorului brazilian naturalizat ucrainean Junior Moraes (ex-Gloria Bistrita), care a fost utilizat in meciurile disputate de nationala Ucrainei in partidele cu Luxemburg si Portugalia din preliminariile EURO 2020 si e suspectat ca nu era eligibil, informeaza AFP.

Juniors Moraes, in varsta de 31 ani, a evoluat la Gloria Bistrita in sezonul 2010-2011, marcand 18 goluri in 31 de meciuri. El se afla acum sub contract cu Sahtior Donetk, dupa ce a mai jucat in Ucraina la Metalurg Donetk si Dinamo Kiev.

FIFA autorizeaza un jucator sa evolueze pentru nationala altei tari decat cea de origine doar in anumite conditii, iar una dintre ele este sa fi petrecut cel putin cinci ani consecutivi pe teritoriul noii sale tari, dupa varsta de 18 ani. Insa, conform presei portugheze, Junior Moraes nu indeplineste acest criteriu, pentru ca a jucat in China in cursul anului 2017.

Mijlocasul nascut la Santos (Brazilia) a fost convocat pentru prima oara in selectionata Ucrainei luna aceasta. El a intrat in joc impotriva Portugaliei (0-0 la Lisabona), iar apoi a fost titular contra Luxemburgului (2-1 pentru ucraineni), in primele doua meciuri din preliminariile EURO 2020.

Federatiile din Portugalia si Luxemburg au inaintat un apel, care va fi studiat de organismul disciplinar al UEFA, la o data care nu a fost deocamdata anuntata.

Ucraina, liderul Grupei B a preliminariilor EURO 2020, risca sa piarda cele patru puncte castigate cu Junior Moraes pe teren si sa fie depasita in clasament de Luxemburg si Portugalia. Primele doua clasate se califica direct la turneul final.

