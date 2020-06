PSG renunta la capitanul Thiago Silva. Brazilianul a fost cumparat cu 42 de milioane de euro

Ziare.

com

Silva, care va implini, la 22 septembrie, 36 de ani, este la PSG din vara anului 2012. De atrunci, fundasul central brazilian a disputat 310 meciuri in toate competitiile, a marcat 17 goluri si a castigat sapte titluri in Franta. In cariera, el a mai jucat la RS Futebol, Juventude, FC Porto, Dinamo Moscova, Fluminense si la AC Milan , iar la echipa nationala a Braziliei a strans 89 de selectii.Transferul lui de la AC Milan la PSG facut pentru 42 de milioane de euro a fost cel mai scump pentru un fundas la acea vreme.In ultimele zile, directorul sportiv Leonardo i-a transmis compatriotului sau ca nu va fi pastrat in sezonul viitor la PSG, potrivit sursei citate.Nu este inca sigur daca Silva va parasi clubul la 30 iunie sau va mai ramane pentru meciurile pe care PSG le va juca in finala Cupei Frantei si in Liga Campionilor, la finalul lunii iulie si in august.In aceeasi situatie cu Silva sunt alti trei coechipieri de-ai sai, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa si Edinson Cavani.