Romania a cedat in fata Slovaciei in preliminariile Campionatului European de volei masculin

Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-21, 14-25, 25-22.Tot vineri se va disputa si partida dintre Elvetia si Albania, pentru ca sambata, tricolorii sa se dueleze cu Elvetia (18.30).In primul meci al grupei E, Romania a invins Albania, cu 3-0, pe seturi 25-15, 25-19, 25-18.Al doilea turneu al preliminariilor pentru aceasta grupa va avea loc intre 14-16 mai, la Ploiesti.La turneul final al CE se vor califica castigatoarele celor 7 grupe preliminare si alte cinci echipe de pe locul 2, cu cea mai buna linie de clasament Turneul final va avea loc in Polonia, Cehia, Estonia si Finlanda, in perioada 1-19 septembrie. Pe langa cele patru gazde, la turneul final mai sunt calificate direct, in clasarii la editia anterioara a CE, Serbia, Slovenia, Franta, Rusia, Italia, Ucraina, Germania si Belgia.