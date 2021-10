De ce nu pleacă Solskjaer de la Manchester United după 0-5 cu Liverpool

Manchester United a suferit una dintre cele mai umilitoare înfrângeri, 0-5 cu Liverpool pe teren propriu.

În ciuda acestui eșec răsunător, managerul norvegian Ole Gunnar Solskjaer nu are de gâmd să își dea demisia.

"Am ajuns prea departe ca antrenor, ca grup, ca să renunț acum. Jucătorii vor fi căzuți psihic, dar sunt foarte multe caractere puternice aici. Mai rău de atât nu putem să fim. Sunt încrezător că ne vom ridica", a spus el.

Pe Old Trafford, spectatroii au început să plece încă din startul reprizei secunde.

Iar expresia de pe chipul lui Sir Alx Ferguson spune totul.

Sir Alex Ferguson shakes head in disbelief at Old Trafford as Liverpool crank up pressure on Solskjaer in Man Utd rout https://t.co/d9KZnuAT1W