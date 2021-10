Tipule, de ce te bucuri? Un jucător a fost surprins în timp ce sărbătorea golul adversarilor VIDEO

Liga a doua din Ucraina a oferit una dintre cele mai stranii faze din fotbal.

Totul s-a întâmplat la începutul lunii octombrie în meciul din liga a doua dintre Uzhorod și Kremin, încheiat cu victoria gazdelor 2-0.

După 65 de minute de chin, gazdele reușesc să deschidă scorul.

Moment în care un jucător al oaspeților, Vitaliy Boyko, ridică mâinile în aer ca și cum echipa lui ar fi marcat și mai că ar vrea să se bucure alături de adversari.

Comisia de Etică din cadrul federației ucrainene a anunțat că a deschis un dosar, suspectându-l de blat pe jucătorul respectiv.

Acesta s-a apărat: "Nu eram bucuros, de fapt eram foarte nervos. N-am știut cum să reacționez, eram obosit".

Dar imaginile îl contrazic.

