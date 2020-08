Zenit Sankt Petersburg a cucerit Supercupa Rusiei

Zenit, care a obtinut si Cupa Rusiei in sezonul recent incheiat, a deschis scorul prin Artem Dziuba (14), iar Magomed Ozdoev (69) a majorat avantajul, golul de onoare al vicecampioanei fiind reusit de fundasul croat Vedran Corluka (72).Meciul a consemnat debutul fundasului croat Dejan Lovren (ex-Liverpool) la Zenit.Meciul s-a disputat pe un stadion cu spectatori la 25 la suta din capacitate, avand in vedere restrictiile cauzate de pandemia de coronavirus, precizeaza EFE.Aceasta a fost a cincea Supercupa castigata de Zenit, dupa cele din 2008, 2011, 2015, 2016. Lokomotiv ramane cu trei Supercupe, obtinute in 2003, 2005 si 2019.