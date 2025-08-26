Cât au câștigat echipele la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025? Cifrele sunt uluitoare

Advertorial
Marti, 26 August 2025, ora 17:30
328 citiri
Cât au câștigat echipele la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025? Cifrele sunt uluitoare
FOTO: unsplash.com

Ediția 2025 a Campionatului Mondial al Cluburilor a reprezentat o revoluție nu doar în format, ci și în ceea ce privește aspectul financiar al competiției.

Turneul în sine a stârnit reacții diferite din partea fanilor la început, în special după victoria celor de la Bayern Munich cu 10-0 în fața Auckland City. Unii au considerat diferența dintre echipe prea mare. Pe de altă parte, autorii de pronosticuri fotbal au avut șansa să-și testeze cunoștințele pe o scară mai largă decât campionatele de top europene. Când altă dată vor avea șansa să studieze echipele africane?

Totuși, cu 32 de echipe participante și un fond total de premii de 1 miliard de dolari SUA, Campionatul Mondial al Cluburilor 2025 a stabilit noi standarde în fotbalul mondial.

Un nou model de distribuție a finanțelor

Revoluția financiară adusă de Campionatul Mondial al Cluburilor a venit nu doar prin suma uriașă în sine, ci și prin modul în care au fost împărțiți banii. Fondul total de 1 miliard de dolari a fost redistribuit în trei piloni distincți, cu un rol specific în recompensarea participanților. Ideea la baza acestei distribuții a fost echilibrarea recompenselor între performanțele sportive și participarea la competiție, asigurând că toate echipele vor beneficia de pe urma turneului.

Performanța sportivă

Primul pilon a fost legat de performanța sportivă și a beneficiat de un fond generos de 475 de milioane de dolari. Scopul a fost clar: să motiveze echipele să lupte pentru fiecare punct, încă din faza grupelor, și să recompenseze tot mai mult parcursul către trofeu. În faza grupelor, premiile au fost:

  • 2 milioane de dolari pentru fiecare victorie
  • 1 milion de dolari pentru fiecare echipă în caz de egalitate

Odată cu fazele eliminatorii, sumele au devenit și mai impresionante:

  • Calificare în optimi: 7,5 milioane $
  • Calificare în sferturi: 13,125 milioane $
  • Calificare în semifinale: 21 milioane $
  • Calificare în finală: 30 milioane $
  • Victorie în finală: +40 milioane $ (câștigate de Chelsea)

Chelsea, prin victoria din finală, a mai adăugat 40 de milioane de dolari la această sumă, obținând astfel cel mai mare premiu din istoria competiției.

Premii de participare

Pilonul participării de 525 de milioane de dolari a reprezentat cea mai mare parte a fondului de premii. Această sumă de bani a asigurat că cele 32 de echipe reprezentate la turneu au beneficiat de recompense substanțiale pentru prezența în sine, deși banii nu au fost redistribuiți egal.

Din contră, echipele mari au primit o recompensă mai substanțială decât cluburile mici, în special cele neeuropene. Echipele de pe vechiul continent au primit recompense cuprinse între 12,81 și 38,19 milioane de dolari, care au fost calculate în funcție de un clasament bazat pe criterii sportive și comerciale. Echipe ca Real Madrid și Paris Saint-Germain au beneficiat de sume mai mari decât cei de la Red Bull Salzburg.

Cluburile din America de Sud au primit o sumă fixă de 15,21 milioane de dolari. Suma dată a fost menită să recunoască contribuția constantă a fotbalului sud-american la dezvoltarea și popularizarea jocului iubit de miliarde de oameni.

Echipele din America de Nord, Asia și Africa au primit câte 9,55 milioane de dolari fiecare, iarăși o sumă fixă. Deși premiul este mai mic decât cel pentru echipele europene și sud-americane, el reprezintă o investiție semnificativă în dezvoltarea fotbalului în aceste regiuni.

Unica reprezentantă a Oceaniei, Auckland City, a încasat 3,58 milioane de dolari. Suma este mică în valoare absolută comparativ cu celelalte, dar reprezintă o investiție majoră pentru fotbalul din această regiune. Reamintim că majoritatea jucătorilor de la Auckland City nu sunt profesioniști.

Impactul global prin solidaritate

Dincolo de recompensele alocate pentru echipele participante, FIFA a stabilit o sumă adițională de 250 milioane de dolari pentru un program de investiții de solidaritate destinat susținerii dezvoltării globale a fotbalului. Acest fond a reprezentat pilonul trei al rambursărilor și a fost menit să recunoască faptul că succesul unei competiții precum este Campionatul Mondial al Cluburilor depinde de performanța întregii piramide a fotbalului.

Acest program de solidaritate a fost conceput pentru a sprijini cluburile care nu au avut șansa să participe la turneul organizat în SUA, dar care contribuie la ecosistemul fotbalului global. Fondul a fost destinat îmbunătățirii infrastructurii, programelor de tineret și dezvoltării tehnice a cluburilor dincolo de cele 32 de echipe participante.

Concluzie

Cum a și fost de așteptat, cea mai mare sumă a fost încasată de învingători. Chelsea a acumulat aproximativ 90 de milioane de dolari prin performanțe sportive și bonusul de participare. Pe locul doi a fost PSG cu circa 80 de milioane de dolari. Real Madrid a acumulat peste 67 de milioane de dolari ca semifinalistă, clasându-se pe locul trei financiar. Iar pe patru se regăsesc cei de la Fluminense cu peste 50 de milioane de dolari, din care patru cincimi au fost datorită performanțelor sportive.

Cifrele prezentate confirmă că fotbalul de club a intrat într-o nouă dimensiune economică, una care va influența decisiv strategiile cluburilor în anii ce vin.

Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO
Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va avea loc pe 5 decembrie la Washington. Anunțul a fost făcut de președintele SUA, Donald Trump, și de președintele...
Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare. Pachetul doi de măsuri fiscale, în vizorul președintelui SURSE
Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare. Pachetul doi de măsuri fiscale, în vizorul președintelui SURSE
Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare de marţi, 26 august, care are loc la Palatul Victoria şi unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care...
#campionat mondial, #campionatul mondial 2025, #fotbal , #pariuri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Carlos Alcaraz, în polemica momentului la US Open: ”A spus că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place”
  2. Cât au câștigat echipele la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025? Cifrele sunt uluitoare
  3. Reacție în scandalul presupusei relații dintre Gigi Becali și Tania Budi: ”Și dacă a fost, ce treabă are el? Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”
  4. Unde a ajuns să joace Nemanja Matic. A scris istorie la Manchester United și Chelsea
  5. Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de Universitatea Craiova - Bașakșehir. Ultima oară s-a întâmplat asta în 2022
  6. O jucătoare legendară s-a retras din tenis. Ultimul meci: o înfrângere la US Open
  7. Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
  8. Premieră: orașul din România care se pregătește să găzduiască un turneu ATP
  9. Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă
  10. Campionul mondial din lotul lui Inter dezvăluie: „Iată ce a adus nou Cristi Chivu!”