Cât au câștigat echipele la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025? Cifrele sunt uluitoare

Ediția 2025 a Campionatului Mondial al Cluburilor a reprezentat o revoluție nu doar în format, ci și în ceea ce privește aspectul financiar al competiției.

Turneul în sine a stârnit reacții diferite din partea fanilor la început, în special după victoria celor de la Bayern Munich cu 10-0 în fața Auckland City. Unii au considerat diferența dintre echipe prea mare. Pe de altă parte, autorii de pronosticuri fotbal au avut șansa să-și testeze cunoștințele pe o scară mai largă decât campionatele de top europene. Când altă dată vor avea șansa să studieze echipele africane?

Totuși, cu 32 de echipe participante și un fond total de premii de 1 miliard de dolari SUA, Campionatul Mondial al Cluburilor 2025 a stabilit noi standarde în fotbalul mondial.

Un nou model de distribuție a finanțelor

Revoluția financiară adusă de Campionatul Mondial al Cluburilor a venit nu doar prin suma uriașă în sine, ci și prin modul în care au fost împărțiți banii. Fondul total de 1 miliard de dolari a fost redistribuit în trei piloni distincți, cu un rol specific în recompensarea participanților. Ideea la baza acestei distribuții a fost echilibrarea recompenselor între performanțele sportive și participarea la competiție, asigurând că toate echipele vor beneficia de pe urma turneului.

Performanța sportivă

Primul pilon a fost legat de performanța sportivă și a beneficiat de un fond generos de 475 de milioane de dolari. Scopul a fost clar: să motiveze echipele să lupte pentru fiecare punct, încă din faza grupelor, și să recompenseze tot mai mult parcursul către trofeu. În faza grupelor, premiile au fost:

2 milioane de dolari pentru fiecare victorie

1 milion de dolari pentru fiecare echipă în caz de egalitate

Odată cu fazele eliminatorii, sumele au devenit și mai impresionante:

Calificare în optimi: 7,5 milioane $

Calificare în sferturi: 13,125 milioane $

Calificare în semifinale: 21 milioane $

Calificare în finală: 30 milioane $

Victorie în finală: +40 milioane $ (câștigate de Chelsea)

Chelsea, prin victoria din finală, a mai adăugat 40 de milioane de dolari la această sumă, obținând astfel cel mai mare premiu din istoria competiției.

Premii de participare

Pilonul participării de 525 de milioane de dolari a reprezentat cea mai mare parte a fondului de premii. Această sumă de bani a asigurat că cele 32 de echipe reprezentate la turneu au beneficiat de recompense substanțiale pentru prezența în sine, deși banii nu au fost redistribuiți egal.

Din contră, echipele mari au primit o recompensă mai substanțială decât cluburile mici, în special cele neeuropene. Echipele de pe vechiul continent au primit recompense cuprinse între 12,81 și 38,19 milioane de dolari, care au fost calculate în funcție de un clasament bazat pe criterii sportive și comerciale. Echipe ca Real Madrid și Paris Saint-Germain au beneficiat de sume mai mari decât cei de la Red Bull Salzburg.

Cluburile din America de Sud au primit o sumă fixă de 15,21 milioane de dolari. Suma dată a fost menită să recunoască contribuția constantă a fotbalului sud-american la dezvoltarea și popularizarea jocului iubit de miliarde de oameni.

Echipele din America de Nord, Asia și Africa au primit câte 9,55 milioane de dolari fiecare, iarăși o sumă fixă. Deși premiul este mai mic decât cel pentru echipele europene și sud-americane, el reprezintă o investiție semnificativă în dezvoltarea fotbalului în aceste regiuni.

Unica reprezentantă a Oceaniei, Auckland City, a încasat 3,58 milioane de dolari. Suma este mică în valoare absolută comparativ cu celelalte, dar reprezintă o investiție majoră pentru fotbalul din această regiune. Reamintim că majoritatea jucătorilor de la Auckland City nu sunt profesioniști.

Impactul global prin solidaritate

Dincolo de recompensele alocate pentru echipele participante, FIFA a stabilit o sumă adițională de 250 milioane de dolari pentru un program de investiții de solidaritate destinat susținerii dezvoltării globale a fotbalului. Acest fond a reprezentat pilonul trei al rambursărilor și a fost menit să recunoască faptul că succesul unei competiții precum este Campionatul Mondial al Cluburilor depinde de performanța întregii piramide a fotbalului.

Acest program de solidaritate a fost conceput pentru a sprijini cluburile care nu au avut șansa să participe la turneul organizat în SUA, dar care contribuie la ecosistemul fotbalului global. Fondul a fost destinat îmbunătățirii infrastructurii, programelor de tineret și dezvoltării tehnice a cluburilor dincolo de cele 32 de echipe participante.

Concluzie

Cum a și fost de așteptat, cea mai mare sumă a fost încasată de învingători. Chelsea a acumulat aproximativ 90 de milioane de dolari prin performanțe sportive și bonusul de participare. Pe locul doi a fost PSG cu circa 80 de milioane de dolari. Real Madrid a acumulat peste 67 de milioane de dolari ca semifinalistă, clasându-se pe locul trei financiar. Iar pe patru se regăsesc cei de la Fluminense cu peste 50 de milioane de dolari, din care patru cincimi au fost datorită performanțelor sportive.

Cifrele prezentate confirmă că fotbalul de club a intrat într-o nouă dimensiune economică, una care va influența decisiv strategiile cluburilor în anii ce vin.

