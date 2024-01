Nici ei nu înțeleg ce li se întâmplă! O mare favorită e groggy la Europene

Naționala de handbal masculin a Norvegiei e cea mai mare dezamăgire a Campionatului European din Germania.

Miercuri, în prima zi a grupelor principale, Norvegia (una dintre marile favorite la startul competiției) a fost învinsă categoric de Portugalia, scor 32-37.

Eșecul cu Portugalia vine după ce Norvegia a clacat și în grupele de calificare, făcând egal (26-26) cu Insulele Feroe și pierzând (27-28) cu Slovenia.

Cu zero puncte în grupa principală și în condițiile în care mai are de jucat cu Olanda, Danemarca și Suedia, Norvegia mai are șanse minime de a se califica în semifinale, unde ajung doar primele două clasate.

În ultimii ani, naționala Norvegiei a jucat două finale de Campionat Mondial (2017 și 2019), iar la Europene a luat bronzul în 2020 și a ocupat locul 5 în 2022.