Campionatul European de handbal: el e portarul de 125 de kilograme care a schimbat jocul pentru naționala favorită la trofeu

Danemarca, una dintre principalele favorite la câștigarea Campionatului European de handbal, a avut un start de meci modest în fața Cehiei.

Danemarca și Cehia erau la egalitate, scor 9-9, la pauza meciului de la Campionatul European de handbal.

În paorta danezilor a intrat Emil Nielsen, iar acesta a fost absolut fantastic. El a apărat 9 din cele 11 șuturi ale cehilor din startul reprizei secunde, ajutându-și echipa să se distanțeze pe tabelă.

Portarul Barcelonei, care are 125 de kilograme, conform site-ului eurohandball.com, a încheiat partida cu un procentaj de 72 la sută, apărând 13 șuturi din 18.

În final, Danemarca s-a impus cu 23-14.

Alte rezultate: Norvegia - Polonia 32-21, Suedia - Bosnia 29-20, Slovenia - Feroe 32-29, Portugalia - Grecia 31-24, Olanda - Georgia 34-39.

Astăzi, România va întâlni Austria de la ora 19.00, pe SAP Arena (Mannheim).

