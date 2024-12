Ungaria a dat lovitura la Campionatul European. Medalie nesperată pentru naționala maghiară

Naţionala de handbal feminin a Ungariei a câştigat duminică, la Viena, medalia de bronz la Campionatul European, după finala mică disputată în compania campioanei mondiale Franţa. Daneza Emma Friis, de la CSM Bucureşti, a fost aleasă în All Star Team.

Ungaria s-a impus cu scorul de 25-24 (13-12).

Tot duminică se va disputa şi finala pentru trofeu, între deţinătoarea titlului european, Norvegia, şi Danemarca. Va fi o reeditare a finalei din 2022.

EHF a anunţat înaintea finalelor pentru medalii şi All Star Team la CE2024, iar între cele mai bune jucătoare se află şi extrema stânga de la CSM Bucureşti, Emma Friis. Componenţa All Star Team: Emma Friis (cea mai bună extremă stânga), Tjasa Stanko (inter stânga), Henny Reistad (centru), Katrin Klujber (inter dreapta), Viktoria Gyory-Lukacs (extremă dreapta), Tatjana Brnovic (pivot), Anna Opstrup Kristensen (portar), plus Pauletta Foppa (cea mai bună apărătoare) şi Petra Simon (cea mai bună tânără jucătoare).

România a încheiat Campionatul European pe locul 11 cu un bilanţ de trei victorii şi patru eşecuri, după cum urmează: 29-28 cu Cehia, 25-27 cu Muntenegru şi 27-25 cu Serbia (grupa preliminară B), 25-30 cu Franţa, 25-23 cu Suedia, 29-37 cu Ungaria şi 24-29 cu Polonia (grupa principală I).

La ultimele două ediţii ale Campionatului European, România s-a clasat pe locul 12, după ce în 2018 era pe locul 4. Cea mai bună performanţă a tricolorelor este medalia de bronz din 2010.

La ediţia din 2024, clasamentul locurilor 3-24 este următorul: 3. Ungaria, 4. Franţa, 5. Suedia, 6. Olanda, 7. Germania, 8. Muntenegru, 9. Polonia, 10. Slovenia, 11. România, 12. Elveţia, 13. Spania, 14. Austria, 15. Cehia, 16. Islanda, 17. Insulele Feroe, 18. Macedonia de Nord, 19. Croaţia, 20. Turcia, 21. Serbia, 22. Portugalia, 23. Ucraina, 24. Slovacia.

De la CE2024, trei echipe se vor califica direct la CM2025.

