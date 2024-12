Noua vedetă a naționalei feminine de handbal: ”A fost o adevărată luptă”

Naţionala României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2024, care are loc în Austria, Ungaria şi Elveţia, după ce a învins Serbia cu scorul de 27-25 (13-16), marţi seara, la Debrecen, în ultimul său meci din Grupa B.

Serbia a făcut o primă repriză mai bună decât România şi a condus chiar la o diferenţă de cinci goluri, 15-10 (min. 26). La pauză, România era condusă cu 16-13.

Tricolorele au reuşit egalarea în partea secundă, la 22-22 (min. 45), cu o serie de patru goluri, întorcând scorul de la 19-22 la 23-22. Echipa antrenată de Florentin Pera a avut apoi 26-23, dar sârboaicele au înscris două şi s-au apropiat periculos pe tabelă. România a blocat atacul din ultimul care putea aduce egalarea şi Boiciu a parafat victoria tricolorelor.

Ştefania Stoica şi Sonia Seraficeanu au marcat câte 5 goluri, Alisia-Lorena Boiciuc a reuşit 4 goluri, Andreea-Cristina Popa 3, Lorena Ostase 3, Bianca Bazaliu 2, Sorina Grozav 2, Alexandra Dindiligan 1, Alicia Gogîrlă 1, Corina Lupei 1.

Ştefania Stoica, jucătoare la Rapid, a fost declarată cea mai valoroasă jucătoare a meciului.

”A fost o adevărată luptă. Știam de la început că va fi pe viață și pe moarte cu echipa Serbiei. N-am reușit să începem foarte bine meciul, am știut asta la pauză și am știut că trebuie să ne mobilizăm pentru că nu am acceptat nicio secundă că noi putem pierde meciul acesta.

Ads

Atitudinea noastră a fost schimbată după pauză, plus fanii care au avut un mare impact asupra noastră. Ne-au ajutat acolo, din tribune, și ne-au transmis toată energia de care aveam nevoie, le mulțumim pentru că au venit.

Asta ne-am dorit, știam că pot fi vulnerabile, au fost eliminări pe bună dreptate în tabăra lor. Am simțit că nu este doar meritul meu, toată echipa a contribuit. Mă bucur că am reușit să ajut cât de mult am putut. Încrederea mi-o primesc din meciurile bune”, a spus Ștefania Stoica.

Ads