Pe ce loc e România în clasamentul pe medalii după un European aproape perfect. Marea dezamăgire din Ungaria: ”Nu ne supără”

Canotoarea Ancuţa Bodnar a declarat, luni, la sosirea din Ungaria, după medalia de bronz cucerită în proba de dublu vâsle la Campionatele Europene de la Szeged, că rezultatul nu o supără, ci o motivează să muncească în continuare alături de colega sa, Simona Radiş.

"După mult timp cu aur, a venit şi această medalie de bronz. Nu ne supără rezultatul, chiar ne motivează să muncim în continuare şi să ne corectăm greşelile, astfel încât la următorul concurs să ne arătăm adevărata valoare. La Szeged a fost un concurs unde am avut foarte mult de învăţat, cu adversari foarte bine pregătiţi, cu condiţii nefavorabile, dar pot să spun că am dat tot ce am putut în momentul respectiv pentru a avea un rezultat cât mai bun", a afirmat ea la Salonul Oficial al Aeroportului ''Henri Coandă'', la întoarcerea de la Campionatele Europene.

Bodnar susţine că România poate obţine la canotaj la Jocurile Olimpice mai multe medalii decât Marea Britanie, cea care a ocupat primul loc în clasamentul pe naţiuni la CE 2024. "Suntem în ceafa celor din echipa Marii Britanii, ne dorim să îi depăşim la Paris în clasamentul pe medalii, pentru că nu au nimic în plus faţă de noi", a precizat Ancuţa Bodnar.

Colega sa de barcă, Simona Radiş, a declarat că adversarele de la Szeged s-au bucurat că au reuşit să învingă campioanele olimpice.

"Eu m-am apropiat de aur la 8+1, după o cursă o cursă dificilă în barca de dublu. Deşi nu a fost rezultatul dorit de toată lumea, pe noi nu ne-a supărat, ci ne motivează. Ştim care au fost greşelile, ştim unde trebuie să mai lucrăm şi cu siguranţă vom ajunge la Jocurile Olimpice în cea mai bună formă a noastră. Cu siguranţă adversarii s-au bucurat pentru că au reuşit să învingă campionatele olimpice. Noi le oferim tot respectul... dar Ancuţa a spus clar la finalul cursei că ne vedem la Paris", a precizat ea.

Ads

"Înainte să plecăm am tot fost întrebate ce ne face să continuăm pentru că avem toate obiectivele atinse şi palmaresul complet. Acum, ca să fac o glumă, uite că nu aveam palmaresul complet. Acum putem să spunem că e mai complet pentru că la Europene avem acum şi bronz, după aur şi argint. Revenind, fiecare experienţă este importantă. Trebuie să înţelegem că suntem oameni şi se întâmplă să nu fim mereu la nivelul la care ne dorim. Dar cu siguranţă noi luptăm şi nu ne oprim aici. Continuăm pregătirea pentru că Paris se apropie, iar acolo cu siguranţă lucrurile vor sta altfel", a adăugat Simona Radiş.

România a încheiat pe locul secund în clasamentul final, cu opt medalii, patru de aur, două de argint şi două de bronz, fiind devansată de Marea Britanie (8-1-1), dar terminând înaintea Italiei (2-3-3), a Norvegiei (2-0-1), a Germaniei (2-5-1) etc.

Ads

Sâmbătă, România a obţinut trei medalii, una de aur, una de argint şi una de bronz. Aurul tricolorelor a fost obţinut la dublu vâsle, categorie uşoară (Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc), argintul a fost câştigat la patru rame feminin (Mădălina Bereş, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş), iar bronzul la 8+1 masculin (Mihăiţă Ţigănescu, Ciprian Tudosă, Constantin Adam, Mugurel Vasile Semciuc, Florin Arteni, Sergiu Bejan, Ştefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu).

Duminică, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au cucerit aurul la dublu rame feminin, Andrei-Sebastian Cornea şi Marian Enache s-au impus la dublu vâsle masculin, a treia medalie de aur fiind obţinută la 8+1 feminin (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Lehaci, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria-Ştefania Petreanu), Florin Arteni şi Florin Lehaci au luat argint la dublu rame masculin, iar Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au obţinut bronzul la dublu vâsle feminin.

România a calificat 12 echipaje în finalele pentru medalii din cele 13 pe care le-a deplasat la Szeged.

La ediţia 2023 a Campionatelor Europene, desfăşurată la Bled (Slovenia), România a câştigat şase medalii, dintre care cinci de aur şi una de argint.

Ads