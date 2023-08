Dramă la Mondialul de fotbal feminin: un gol marcat "la milimetru" a decis jocul din optimi dintre Suedia și SUA VIDEO

Un gol decis de tehnologia video la lovituri de departajare a făcut diferența între Suedia și SUA.

Optimea de finală de la Campionatul Mondial de fotbal feminin dintre Suedia și SUA a avut parte de un final dramatic.

După 120 de minute, socrul era egal, 0-0, astfel că totul s-a decis la lovituri de departajare. Americancele au avut prima șansă la calificare, după două execuții ratate ale nordicelor, însă și jucătoarele din SUA au irosit două penalty-uri.

S-a ajuns la a șaptea execuție. O'Hara a țintit bata, iar suedeza Hurtig avea șansa de a trimite naționala scandinavă în optimi.

Ea a tras, mingea a fost respinsă de portar, însă în cădere balonul a depășit milimetric linia porții.

Goal Line Technology a decis că mingea a trecut cu un vârf de unghie linia porții.

Suedia s-a calificat în sferturi, unde va da piept cu Japonia, iar SUA, deținătoarea trofeului, se întoarce acasă.

The most incredible end to a match, I've ever seen. Holders and favourites, #USA BEATEN by #Sweden by penalty shootout, sudden death stage, decided by VAR. Unbelievable!#WomensWorldCup #FIFAWomensWorldCup2023 #worldcup2023 #uswnt #swe pic.twitter.com/JYVwo6qlL1