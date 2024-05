Ce finală la snooker! Jucătorii veniți de nicăieri care au ajuns în ultimul act

Galezul Jak Jones, venit din calificări, a reușit să îl elimine în semifinalele Campionatului Mondial de snooker pe Stuart Bingham, campionul din 2015.

Jak Jones a reușit să îl învingă pe Stuart Bingham, scor 17-12, după o bătălie tactică întinsă pe mai bine de 12 ore.

Jak Jones s-a calificat în finală și, dacă va reuși să pună mâna pe trofeu, galezul va fi primul jucător după Shaun Murphy (2005) care devine campion mondial venind din fazele preliminarii.

Jones îl va întâlni în finală pe Kyren Wilson. Jucătorul englez l-a învins pe compatriotul lui, David Gilbert, scor 17-11.

Totuși, prezența lui Kyren în ultimul act nu e chiar ieșită din comun. El a mai jucat o finală în 2020, când a fost învins de Ronnie O'Sullivan.

Prima sesiune a meciului Jak Jones - Kyren Wilson are loc azi, de la ora 15.00. Se joacă după sistemul cel mai bun din 35 de jocuri, primul la 18.

