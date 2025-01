Dramă pură la Zagreb! S-au stabilit sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal

Una dintre gazdele Campionatului Mondial de handbal, Croația, a obținut in extremis calificarea în sferturile de finală.

În meciul decisiv, croații au fost conduși cu Slovenia de 5-0, dar au revenit treptat în joc și au reușit în cele din urmă să se impună cu 29-26 după un meci plin de suspans.

Croația ajunge astfel în sferturile de finală ale Mondialului pe care îl co-organizează împreună cu Danemarca și Norvegia.

Croația va juca marți cu Ungaria la Zagreb.

Programul sferturilor de finală

Marți, 28 ianuarie

Croația - Ungaria

Franța - Egipt

Miercuri, 29 ianuarie

Danemarca - Brazilia

Portugalia - Germania

Pure drama in Zagreb, but in the end Croatia claimed the victory against Slovenia and made the quarter-finals of the 2025 IHF World Championship 🇭🇷💪 And Domagoj Duvnjak was there 🙏#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @HRS_CHF pic.twitter.com/56aWxmx1M3