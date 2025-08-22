Un arbitru român, la Campionatul Mondial din Qatar. Nu e Istvan Kovacs

Autor: Teodor Serban
Vineri, 22 August 2025, ora 17:08
358 citiri
Un arbitru român, la Campionatul Mondial din Qatar. Nu e Istvan Kovacs
Marian Barbu FOTO FRF

Comitetul de Arbitri FIFA a anunţat lista oficialilor de joc pentru meciurile de la Campionatul Mondial U17 din Qatar, pe care se află şi români, însă nu și Istvan Kovacs, considerat cel mai valoros central de la noi din țară.

La competiţia ce reuneşte 48 de naţionale au fost nominalizaţi un total de 81 de oficiali din 35 de asociaţii FIFA, după cum urmează: 27 de arbitri de centru şi 54 de arbitri asistenţi.

Pe listă se află şi brigada de arbitri români alcătuită din Marian Barbu la centru, alături de Mircea Grigoriu şi George Neacşu, cei doi arbitri asistenţi.

Turneul final din Qatar se va desfăşura în perioada 3-27 noiembrie 2025.

