Cadou pentru șeici de la Australia: Campionatul Mondial de fotbal revine în spațiul arab

Australia a decis, marţi, să nu candideze pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2034, întărind astfel poziţia Arabiei Saudite, mai mult ca oricând favorită la organizarea evenimentului, informează AFP.

"Am studiat posibilitatea de a ne depune candidatura pentru a găzdui Cupa Mondială din 2034. Cu toate acestea, după ce am luat în considerare toţi factorii, am decis să nu mergem mai departe", a precizat federaţia australiană.

După ce a anunţat că discută cu Australia despre o candidatură comună pentru organizarea Cupei Mondiale din 2034, Federaţia Indoneziană de Fotbal şi-a retras candidatura în urmă cu zece zile, alegând să susţină oficial Arabia Saudită, ţară candidată în numele Confederaţiei Asiatice de Fotbal. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este stabilit de FIFA pentru 31 octombrie.

Spania, Maroc şi Portugalia vor fi ţările gazdă ale ediţiei din 2030.

