S-au calificat la Mondialul de fotbal, dar nu sunt primiți în America de Donald Trump

Statele Unite refuză delegației Iranului accesul la tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic și SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federației Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA.

Printre cei afectați s-au numărat președintele FFI, Mehdi Taj, selecționerul Amir Ghalenoei și alți șapte oficiali FFI, a declarat purtătorul de cuvânt, conform cotidianului Shargh.

FFI plănuiește acum să încerce să-l convingă pe președintele FIFA, Gianni Infantino, să întoarcă decizia SUA. Purtătorul de cuvânt speră că Infantino va ridica interdicția în următoarele două săptămâni. Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale va avea loc pe 5 decembrie la Washington.

Existau deja temeri că interdicția de intrare impusă iranienilor de către președintele american Donald Trump ar putea pune în pericol participarea echipei naționale a Iranului, deja calificată, la Cupa Mondială de anul viitor.

Potrivit experților sportivi, echipa și stafful tehnic probabil nu vor avea probleme în această privință, dar unii oficiali FFI, reporteri sportivi și, în special, fanii vor fi afectați.

Prin urmare, FFI speră că meciurile Iranului vor avea loc cel puțin în Canada sau Mexic și nu în SUA.

Iranul și SUA nu au relații diplomatice de peste 45 de ani și sunt considerate dușmani politici.

Cu toate acestea, aproape două milioane de iranieni locuiesc în SUA, iar membrii familiilor au putut întotdeauna să îi viziteze în ciuda diferențelor politice și a procedurilor dificile de viză.

Dar chiar și aceste reuniuni de familie sunt acum blocate de actuala interdicție de intrare în Statele Unite.

