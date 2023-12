Explicația selecționerului după ce România a clacat la Mondiale: ”I-am dat șansa Cristinei Neagu...”

Antrenorul naţionalei României, Florentin Pera, a declarat, joi seară, după eşecul cu Germania, la CM, că este mulţumit doar cu prima repriză a meciului şi că a încercat să-i dea şansa căpitanului Cristina Neagu să ajute echipa.

”Sunt mulţumit cu prima repriză, am jucat cu o energie şi cu o apărare bună, dar în repriza secundă Germania a fost mai puternică fizic, în opinia mea. Noi nu am jucat la acelaşi nivel în apărare şi atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a înscris de pe extreme în repriza secundă, iar noi am ratat prea mult în situaţii de unu la unu cu portarul, pentru un meci la acest nivel. Era important să rămânem aproape. Acum, trebuie să luptăm până la final, mai sunt două meciuri în această grupă şi trebuie să câştigăm împotriva Japoniei şi Poloniei”, a declarat Pera.

Antrenorul a făcut referiri în conferinţa de presă de după meci şi la revenirea căpitanului Cristina Neagu pe teren, pentru prima dată la CM, ea fiind în recuperare trei săptămâni după o accidentare la genunchi.

”Cristina Neagu a jucat bine în prima repriză (n.r. din minutul 19), dar în repriza secundă a fost obosită. Am încercat să joc cu ea centru, să ajute echipa, având atâta experienţă. Ieri s-a antrenat la 100%, este OK din punctul meu de vedere, dar fizic nu este 100%. Aceasta e situaţia! Am încercat să-i dau şansa să ajute echipa, pentru că este cea mai importantă jucătoare în echipa noastră”.

La rândul său, handbalista Diana Lixăndroiu a declarat: ”Este greu pentru noi, dar acesta este sportul! Trebuie să privim înainte, mai avem două meciuri şi trebuie să jucăm bine. Vom încerca să le câştigăm, pentru că ne dorim să câştigăm fiecare meci de fiecare dată şi vom face tot ce putem mai bine. Cred că dacă ne respectăm, vom face tot ce putem mai bine”.

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă joi, la Herning, de reprezentativa Germaniei, scor 24-22 (9-12), în prima partidă din grupa principală III şi a ratat şansa spre sferturi, dar şi spre turneele preolimpice. România ocupă locul 4, cu doar 2 puncte, în condiţiile în care doar primele două clasate ajung în sferturi.

România va mai juca două partide în grupa III, sâmbătă, cu Japonia (ora 16.30), şi în 11 decembrie, cu Polonia (19.00).

Tricolorele s-au calificat în grupele principale ale CM după ce s-au clasat pe locul 2 în grupa preliminară E, în urma rezultatelor: 44-19 cu Chile, 37-28 cu Serbia şi 23-39 cu Danemarca.

Primele două clasate în grupele principale se vor califica în sferturile de finală, cu meciuri programate în 12-13 decembrie, urmate de semifinalele din 15 decembrie şi finalele pentru medalii, în 17 decembrie.

Obiectivul naţionalei antrenate de Florentin Pera a fost o clasare în primele opt locuri, performanţă care i-ar fi permis să participe apoi la turneele preolimpice din luna aprilie 2024.

România este singura naţiune din lume care a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial, care a ajuns la ediţia a 26-a. Palmaresul naţionalei României la Mondiale include patru medalii: aur – 1962, argint – 1973, 2005, bronz – 2015. La ediţia din 2021, România s-a clasat pe locul 13, iar titlul mondial a revenit Norvegiei.

La 35 de ani, căpitanul Cristina Neagu este singura jucătoare din lume care a primit de patru ori distincţia ”IHF World Player of the Year”, în 2010, 2015, 2016 şi 2018. Nu a jucat la ediţia precentă a CM şi a anunţat că va fi ultima sa participare şi că speră să-şi încheie cariera cu participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Deţinătoarea trofeului mondial este Norvegia.