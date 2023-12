Explicațiile antrenorului Florentin Pera după eșecul amar de la Mondial: care e marea diferență dintre noi și Danemarca

Naţionala României a pierdut categoric marţi, la Herning, în faţa a 12.000 de spectatori, ultimul meci din grupa E a Campionatului Mondial, chiar cu gazda Danemarca, scor 39-23 (21-10).

Ambele echipe erau calificate anterior în grupele principale. Căpitanul Cristina Neagu nu a jucat nici al treilea meci al României la CM.

Pentru România au marcat Lixăndroiu 5 goluri, Pintea 3, Seraficeanu 3, Ostase 3, Popa 2, Dindiligan 2, Buceschi 2, Badea 2, Gogîrlă 1, iar din echipa Danemarcei s-a remarcat Jorgensen 10.

„Este o diferenţă, în primul rând, prin faptul că toate jucătoarele din naţionala daneză activează în Liga Campionilor. La noi, sunt multe jucătoare care nici măcar nu evoluează la echipele de club”, a spus Florentin Pera după meci.

„Am început mai slab, cu 1-4 pentru ele, însă am revenit. A urmat o perioadă în care am mers cap la cap, dar treptat Danemarca și-a arătat valoarea, a fost echipa mai bună și și-a creat un avantaj destul de clar. Bineînţeles, la un moment dat am şi riscat. Am jucat 7 contra 6, am încercat 5+1 și 5+1 combinat în apărare, am încercat tot ce se putea pentru a reveni în joc.

Am spus-o din start, danezele sunt candidatele principale la câştigarea titlului mondial, dar nu ne scuză erorile, fapt ce le-a favorizat să marcheze goluri ușoare pe contraatac și faza două. Am aruncat nepregătit la poartă sau am făcut greșeli copilărești. În astfel de situații, o echipă ca Danemarca te taxează imediat. Iar din moment ce și-au creat un avantaj foarte clar, a fost extrem de greu să mai revenim în joc.

Eu zic că în repriza a doua nu am arătat deloc rău, în ciuda diferenței. Am încercat să jucăm tranziția ofensivă, am găsit soluții, dar am avut vreo șapte-opt situații clare, de unu la unu cu portarul, pe care le-am ratat, inclusiv de la 7 metri. Poarta lor a fost foarte bună, dar eu zic că am câștigat niște jucătoare, fete tinere pentru viitor.

Acum trebuie să strângem rândurile după această înfrângere și să facem tot ce ține de noi pentru a juca mai exact, pentru a fi mai determinați în faza de apărare. Nu sunt mulțumit de cum ne-am prezentat în defensivă la un asemenea meci.

Am luat goluri ușoare după greșelile și ratările în atacul pozițional. Au fost foarte multe momente în care nu am avut agresivitatea necesară care a fost în meciul cu Serbia.

Dar am încredere în potențialul echipei. De când sunt la echipa națională, am avut doar două meciuri nereuşite, cu Franţa (n.r. la Euro 2022) şi acum cu Danemarca, cu două dintre cele mai puternice selecționatele din lume. Dar trebuie să trecem peste acest moment, să ne concentrăm pe meciul cu Germania, care a jucat extraordinar cu Polonia. Vom vedea ce va fi cu Germania, dar am încredere că ne vom ridica”, a mai spus Florentin Pera.

Sunt calificate mai departe, în grupa preliminară III, Danemarca, cu 4 puncte, România 2 şi Serbia 0. Adversare le vor fi Germania, Japonia şi Polonia, din grupa preliminară F, cu meciuri în 7, 9 şi 11 decembrie pentru tricolore.

În grupa preliminară E, tricolorele au învins anterior Chile (44-19) şi Serbia (37-28).