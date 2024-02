Cel mai rușinos moment de la Mondialul de înot. Ce-a pățit o sportivă medaliată din Israel VIDEO

Campionatul Mondial de înot de la Doha, în Qatar, s-a încheiat cu un moment rușinos, publicul fluierând-o copios pe o sportivă din Israel.

Anastasia Gorbenko s-a clasat pe locul al doilea în finala pronei de 400 de metri mixt, iar la final s-a confruntat cu o situație penibilă.

Astfel, în timp ce dădea un interviu, spectatorii din Qatar au declanșat un cor de fluierături, în contextul conflictului israeliano-palestinian.

Israel’s Anastasia Gorbenko just got booed during her interview after getting 2nd in the Women’s 400 IM at the Swimming World Championships in Doha pic.twitter.com/3ajYuryn63