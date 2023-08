Cel mai rapid om din lume, victorie categorică la Mondialul de la Budapesta VIDEO

Americanul Noah Lyles este noul campion mondial în proba de 100 de metri, obținând o victorie categorică la Campionatul Mondial de la Budapesta.

Cel mai rapid om din lume a fost cronometrat în 9,83 secunde, fiind urmat de trei atleți cu același timp, 9,88, Letsile Tebogo (Botswana), Zharnel Hughes (Marea Britanie) și Oblique Seville (Jamaica), aceștia fiind departajați, în această ordine, la foto-finiș.

Noah Lyles just RAN DOWN THE FIELD running 9.83 to win WORLD CHAMPIONSHIP Gold in the Men’s 100m. pic.twitter.com/67guiJpJqa