Cursă fabuloasă la Mondialul de înot. Sportiva care a cucerit titlul pentru a șaptea oară

Americanca Katie Ledecky a câștigat titlul mondial la proba de 800 m liber pentru a șaptea oară în carieră, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, după o luptă epică cu australianca Lani Pallister și canadianca Summer McIntosh, scrie AFP.

În timp ce atenția se concentra pe duelul dintre cele două superstaruri ale înotului, Ledecky, în vârstă de 28 de ani, și McIntosh, cu zece ani mai tânără, australianca, cea care a câștigat bronzul marți la proba de 1500 m, și-a pus amprenta asupra cursei, menținându-se mult timp în frunte.

”Este cu adevărat incredibil. Finala a fost foarte rapidă, iar Lani și Summer m-au împins până la capăt”, a spus americanca.

La egalitate până pe ultimii metri, cele trei au fost în limitele recordului mondial pentru două treimi din cursă. În final, Ledecky a câștigat în 8 min 05 secunde 62/100, chiar înaintea lui Pallister (8 min 05 secunde 98/100). McIntosh a luat bronzul cu 8 min 07 secunde 29/100.

”Îmi tot spuneam să cred în mine. Am venit în seara asta încercând să mă bucur de moment. Nu mai am nimic de pierdut în această etapă a carierei mele”, a adăugat Ledecky, care are acum 23 de titluri mondiale de la primul succes, din 2013.

