Defilarea campionilor, în miez de noapte. Naționala Argentinei, aclamată pe străzile din Doha VIDEO

Starul Lionel Messi şi colegii săi din selecţionata Argentinei au defilat cu trofeul Cupei Mondiale de fotbal pe străzile din Doha, într-un autocar decapotabil, în noaptea de duminică spre luni, după finala câştigată la loviturile de departajare în faţa Franţei, informează postul american de televiziune ESPN, care a difuzat şi o înregistrare a evenimentului respectiv.

În cei trei kilometri parcurşi cu trofeul pe bulevardul Lusail, aflat în apropierea stadionului care a găzduit finala, fotbaliştii argentinieni au fost aclamaţi de fanii prezenţi la eveniment, cel mai scandat fiind numele lui Messi, eroul victoriei Argentinei.

Parada naţionalei Argentinei a avut loc chiar de Ziua Naţională a Qatarului, 18 decembrie, "care a ajuns astfel să fie ziua lui Leo Messi", adaugă sursa citată.

Aceasta a fost prima dintr-o serie de celebrări şi defilări la care urmează să participe fotbaliştii argentinieni, aşteptaţi să sosească la Buenos Aires în cursul serii de luni.

The Argentina team celebrated their World Cup win on an open-top bus in Qatar! 🏆 #BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/SQu9HZNevo