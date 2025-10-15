”Bomba” preliminariilor CM 2026. Două naționale uriașe se bat pentru un singur loc la Mondiale. Un jucător de la FCSB e implicat

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:17
272 citiri
”Bomba” preliminariilor CM 2026. Două naționale uriașe se bat pentru un singur loc la Mondiale. Un jucător de la FCSB e implicat
Joyskim Dawa FOTO Instagram

Deși continentul african a avut 9 locuri rezervate la Campionatul Mondial din 2026, Camerun și Nigeria au ratat calificarea directă și se vor bate pentru o ultimă șansă.

Camerun și Nigeria, două dintre cele mai puternice echipe naționale din Africa, au încheiat grupele preliminare pe locurile secunde, după Capul Verde, respectiv Africa de Sud, care au obținut biletele pentru CM 2026.

Beneficiind de punctajele superioare, Camerun și Nigeria au prins însă un ”colac de salvare”. Astfel, din cele 9 echipe clasate pe locurile secunde în grupele preliminare, primele 4 (Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria) vor evolua într-un play-off care va trimite reprezentanta Africii într-un alt play-off, un baraj inter-continental.

Mai întâi, în luna noiembrie, vor avea loc semifinalele Nigeria - Gabon și Camerun - RD Congo, într-o singură manșă, pe teren neutru, în Maroc, urmate de marea finală.

Învingătoarea va intra în barajul inter-continental din martie, la care vor participa 6 naționale. Până acum, și-au câștigat acest drept Bolivia (din zona sud-americană) și Noua Caledonie (din Oceania). Vor mai evolua două echipe din America Centrală și una din Asia.

FCSB e direct interesată de o eventuală calificare a Camerunului, fundașul Joyskim Dawa având șanse mari să joace la Mondiale.

”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Cine e jucătorul de la FCSB care s-a calificat la Campionatul Mondial, dar a ratat sărbătoarea
Cine e jucătorul de la FCSB care s-a calificat la Campionatul Mondial, dar a ratat sărbătoarea
Naționala de fotbal a Africii de Sud a devenit a 23-a echipă calificată la Campionatul Mondial de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada. Africa de Sud a câștigat o grupă preliminară din...
#Campionatul Mondial, #camerun, #nigeria, #baraj, #nationala, #FCSB , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian, după ce s-a calificat în sferturile de la Osaka
  2. Bosnia are probleme mari, înainte de disputa cu România: „Greu de crezut”
  3. ”Bomba” preliminariilor CM 2026. Două naționale uriașe se bat pentru un singur loc la Mondiale. Un jucător de la FCSB e implicat
  4. OUT de la Inter: Cristi Chivu le-a comunicat celor din conducere decizia lui
  5. Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
  6. ”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
  7. A murit o legendă din gimnastică: „Primul care a obținut nota perfectă de 10 într-o competiție olimpică”
  8. Donald Trump anunță că are influență peste Infantino, președintele FIFA: „Dacă îi cer, va face asta”
  9. L-a distrus pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume”
  10. Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ