”Bomba” preliminariilor CM 2026. Două naționale uriașe se bat pentru un singur loc la Mondiale. Un jucător de la FCSB e implicat

Deși continentul african a avut 9 locuri rezervate la Campionatul Mondial din 2026, Camerun și Nigeria au ratat calificarea directă și se vor bate pentru o ultimă șansă.

Camerun și Nigeria, două dintre cele mai puternice echipe naționale din Africa, au încheiat grupele preliminare pe locurile secunde, după Capul Verde, respectiv Africa de Sud, care au obținut biletele pentru CM 2026.

Beneficiind de punctajele superioare, Camerun și Nigeria au prins însă un ”colac de salvare”. Astfel, din cele 9 echipe clasate pe locurile secunde în grupele preliminare, primele 4 (Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria) vor evolua într-un play-off care va trimite reprezentanta Africii într-un alt play-off, un baraj inter-continental.

Mai întâi, în luna noiembrie, vor avea loc semifinalele Nigeria - Gabon și Camerun - RD Congo, într-o singură manșă, pe teren neutru, în Maroc, urmate de marea finală.

Învingătoarea va intra în barajul inter-continental din martie, la care vor participa 6 naționale. Până acum, și-au câștigat acest drept Bolivia (din zona sud-americană) și Noua Caledonie (din Oceania). Vor mai evolua două echipe din America Centrală și una din Asia.

FCSB e direct interesată de o eventuală calificare a Camerunului, fundașul Joyskim Dawa având șanse mari să joace la Mondiale.

