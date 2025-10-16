Fostul mare atacant a fost dat afară după ce a ratat calificarea la Mondiale

Patrick Kluivert FOTO X @idextratime

Federaţia indoneziană a anunţat, miercuri, încetarea contractului lui Patrick Kluivert, la patru zile după înfrângerea împotriva Irakului şi ratarea calificării la Cupa Mondială.

La patru zile după înfrângerea la limită (1-0) împotriva Irakului, care a însemnat ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, Federaţia Indoneziană a anunţat miercuri rezilierea contractului lui Patrick Kluivert. „După ce am lucrat împreună intens timp de aproape 12 luni, Federaţia îşi exprimă cea mai mare recunoştinţă antrenorului Patrick Kluivert şi echipei sale pentru devotamentul şi contribuţia lor la fotbalul indonezian”, a scris federaţia într-un comunicat.

„După discuţii deschise şi respectuoase, cele două părţi au convenit să pună capăt acestei colaborări. Dorim să mulţumim antrenorului Patrick Kluivert şi echipei sale pentru angajamentul şi profesionalismul de care au dat dovadă”, a precizat federaţia.

Durata contractului semnat de fostul internaţional olandez era de doi ani.

Acesta din urmă nu a reuşit să atingă obiectivul stabilit, şi anume calificarea la Cupa Mondială din 2026, din cauza a două înfrângeri consecutive, prima împotriva Arabiei Saudite (2-3) miercuri trecută, a doua împotriva Irakului, sâmbătă la Jeddah. „Sunt foarte dezamăgit de rezultat, nu doar eu, ci întreaga ţară, jucătorii şi staff-ul”, a declarat Kluivert după meciul împotriva irakienilor.

„Visul Cupei Mondiale ne scapă. Dezamăgirea, nu numai pentru mine, ci pentru întreaga Indonezie, este imensă. Este cu adevărat dificil”, a mai spus el.

Indonezia încerca să se califice la Cupa Mondială pentru prima dată de la obţinerea independenţei faţă de Olanda în 1949, iar calificarea în runda a patra a preliminariilor asiatice a fost cea mai bună performanţă a sa până în prezent.

