Ideea genială a unui fan la Mondialul din Qatar. Cum a încercat să intre cu alcool pe stadion VIDEO

Vânzarea de bere cu alcool este interzisă la cele opt stadioane ale Cupei Mondiale din Qatar, decizia fiind luată vineri, cu două zile înainte de startul evenimentului fotbalistic, informează AP.

La cele 64 de meciuri fanii vor avea posibilitatea să cumpere bere fără alcool.

“Ca urmare a unor discuţii între autorităţile din Qatar şi FIFA, s-a luat decizia ca vânzarea de băuturi alcoolice să fie concentrată la FIFA Fan Festival, alte destinaţii ale fanilor şi locuri cu licenţă, fiind eliminate punuctele de vânzare din perimetrul stadioanelor”, a precizat FIFA. “Vânzarea de Bud Zero nu va fi afectată, iar această bere (fără alcool) va rămâne disponibilă la toate stadioanele”, a adăugat forul.

Ca urmare, unii suporteri prezenți în Qatar au fost nevoiți să se gândească la fel de fel de soluții pentru a păcăli vigilența organizatorilor.

Așa s-a întâmplat cu un fan al Mexicului la meciul cu Polonia (0-0), care și-a ascuns sticluța cu alcool într-un binoclu. Agenții de securitate și-au dat însă seama de intenția îndrăznețului spectator. Imagini au apărut pe rețelele de sozializare, fără să fie precizată vreo sancțiune cu care s-a ales respectivul suporter.

A Mexico fan tried to to sneak in alcohol in binoculars and still got caught 😂🤦‍♂️pic.twitter.com/2dpNqIqRf9