Rachel Kolisi, soția rugbistului sud-african Siya Kolisi, a fost protagonista unui moment devenit viral, în timpul paradei Africii de Sud, campioana mondială la rugby.

În autocarul descoperit cu care jucătorii au defilat alături de partenerele lor, Rachel Kolisi a primit o lovitură în plin, după cum se poate vedea mai jos

Astfel, în timp ce saluta mulțimea, Rachel s-a trezit lovită în cap de o minge de rugby aruncată din public.

”Știți momentul în care te împiedici în public și speri că nimeni n-a observat... A fost o aruncare grozavă”, s-a amuzat Rachel Kolisi pe rețelele sociale.

Fan threw a rugby ball and it accidentally hit Rachel Kolisi, during a Springboks Trophy tour in Cape Town. pic.twitter.com/mmuRHLF9Kt