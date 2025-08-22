Performanță notabilă a unui român la Mondialul de la Otopeni. Locul ocupat în finală

Înotătorul român Darius Coman a terminat, vineri, al şaselea în finala probei de 200 m bras, în cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni.

Darius Coman a ocupat locul 6 în finala probei de 200 m bras, încheind cursa cu timpul de 2:11.89 minute. Cu acest timp, Darius Coman a stabilit un nou record naţional la categoriile 18 ani şi +19 ani.

Daria Silişteanu s-a oprit în semifinalele probei feminine de 50 m spate, cu timpul de 28.53 secunde.

Alte rezultate de vineri ale sportivilor români:

50 m spate feminin

Aissia Prisecariu: 29.19 s – s-a oprit în serii;

50 m fluture masculin

Rareş Roşu: 25.31 s – s-a oprit în serii;

400 m liber feminin

Diana Stiger: 4:15.73 min. - s-a oprit în serii;

200 m mixt feminin

Ana Maria Sibişeanu: 2:18.58 min. – s-a oprit în serii.

