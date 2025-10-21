Campionat Mondial la peste 4.000 de metri altitudine? Promisiunea riscantă a șefului FIFA

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a promis luni, la La Paz, că Bolivia, cunoscută pentru stadioanele sale situate la altitudine mare, va organiza într-o zi „o Cupă Mondială”, fără a preciza data sau categoria.

„Vom organiza un Campionat Mondial aici, asta e sigur. Vom vedea despre ce Campionat Mondial vorbim”, a promis Gianni Infantino în timpul unei vizite la La Paz, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Boliviene de Fotbal (FBF).

Organizarea meciurilor internaţionale în această ţară este o problemă recurentă, semnalată în special de vecinii Brazilia şi Argentina, două mari naţiuni fotbalistice care se consideră dezavantajate în comparaţie cu localnicii din cauza condiţiilor prea extreme.

Situată parţial în Cordillera Anzilor, Bolivia are câteva dintre cele mai înalte stadioane din lume, unde aerul este mai rarefiat, ceea ce face ca meciurile să fie mai dificile pentru jucătorii care nu sunt obişnuiţi cu aceste condiţii.

La începutul anului 2024, stadionul El Alto, situat la 4.083 metri altitudine, a fost omologat. Alte stadioane se află, de asemenea, la peste 3.000 de metri deasupra nivelului mării.

Deşi sprijinul lui Gianni Infantino este important, cei peste 200 de membri ai FIFA sunt cei care votează pentru a desemna organizatorii Cupelor Mondiale.

„(Vom) începe să discutăm acest lucru cu preşedintele ales”, a adăugat însă domnul Infantino, referindu-se la Rodrigo Paz, ales duminică de bolivieni în turul al doilea şi prezent la aniversarea FBF.

În 2007, FIFA a interzis meciurile internaţionale la altitudini de peste 2.500 de metri pentru a proteja sănătatea jucătorilor, ceea ce a afectat şi Peru, Ecuador şi Columbia.

Autorităţile sportive din ţările andine au asigurat atunci că era mult mai periculos să joci la temperaturi ridicate la nivelul mării decât la altitudine, menţionând decesele jucătorilor pe teren în Europa, în special.

FIFA a revenit în cele din urmă asupra deciziei sale în 2008.

