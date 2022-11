Retrospectiva Campionatelor Mondiale: Germania 2006. Triumful Italiei și clipa de nebunie a lui Zinedine Zidane VIDEO

Cea de-a 18-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal s-a desfăşurat în perioada 9 iunie - 9 iulie 2006, în Germania, potrivit www.fifa.com.

Decizia privind găzduirea de către Germania a acestei ediţii a fost anunţată în iulie 2000.

În septembrie 2003, 198 de echipe naţionale au început parcursul de calificare pentru turneul final al Cupei Mondiale din Germania. România nu a reuşit să încheie cu succes campania de calificare pentru turneul final din 2006, într-o grupă cu Olanda, Cehia, Finlanda, Macedonia, Armenia şi Andorra tricolorii reuşind o clasare pe locul trei cu 25 de puncte care însă nu a asigurat biletele pentru Cupa Mondială. Interesul televizat pentru turneul final al Cupei Mondiale din Germania a generat 26,29 miliarde de urmăritori, iar finala a avut o audienţă de 715,1 milioane de telespectatori.

Cele 64 de partide s-au disputat pe 12 stadioane din tot atâtea oraşe Berlin (72.000 de locuri), Munchen (66.000 de locuri), Dortmund (65.000 de locuri), Stuttgart (52.000 de locuri), Gelsenkirchen (52.000 de locuri), Hamburg (50.000 de locuri), Frankfurt (48.000 de locuri), Kaiserslautern (46.000 de locuri), Koln (45.000 de locuri), Hanovra (43.000 de locuri), Leipzig (43.000 de locuri), Nurnberg (41.000 de locuri), potrivit https://www.stadiumguide.com/.

În cele 64 de partide s-au marcat 147 de goluri (medie de 2,3 goluri pe meci) şi au fost prezenţi în tribune, în total, 3.359.439 de spectatori (o medie de 52.491 spectatori pe meci).

În meciul de deschidere al turneului final, la 9 iunie 2006, pe stadionul din Munchen, echipa gazdă a învins (scor 4-2) reprezentativa statului Costa Rica, conform www.fifa.com. Germania avea să câştige Grupa A, urmată de Ecuador, cele două asigurându-şi biletele pentru optimile de finală. În Grupa B, echipa naţională a Angliei s-a impus pe prima poziţie, cu 7 puncte, urmată de Suedia, cu 5 puncte. Argentina a câştigat Grupa C cu un golaveraj mai bun în defavoarea Olandei, cele două având acelaşi număr de puncte (7). Portugalia a câştigat, cu 9 puncte, Grupa D, urmată de Mexic, cu doar 4 puncte. În Grupa E, Italia s-a impus cu 7 puncte, iar reprezentativa Ghana a ocupat poziţia secundă, cu 6 puncte. Brazilia a câştigat, cu 9 puncte, Grupa F, iar Australia a ocupat locul secund, cu 4 puncte. Elveţia a câştigat Grupa G, cu 7 puncte, iar Franţa, cu 5 puncte, s-a clasat de pe poziţia a doua pentru optimile de finală ale competiţiei. Spania, cu 9 puncte, a câştigat ultima grupă (H), iar Ucraina s-a clasat de pe poziţia secundă, cu 6 puncte.

În optimile de finală, Germania a trecut de Suedia (2-0), la 24 iunie 2006, pe arena din Munchen, pentru ca, în aceeaşi zi, dar pe Zentralstadion din Leipzig, Argentina să învingă, cu scorul de 2-1, după prelungiri, reprezentativa Mexicului. Anglia a învins Ecuador cu 1-0; cu acelaşi scor Portugalia a trecut de Olanda şi Squadra Azzurra, de Australia. După cele 90 de minute regulamentare şi cele de prelungiri, scorul alb a fost stabilit în scor final de 3-0, iar Ucraina a mers mai departe, în faza sferturilor, trecând de Elveţia. Selecao a trecut, la Dortmund (scor 3-0), de Ghana, iar Spania a fost eliminată de Franţa (1-3).

Pe Olympiastadion din Berlin, la 30 iunie 2006, Germania a trecut, după loviturile de penalty (scor 4-2), de Argentina, după ce în timpul regulamentar de joc scorul fusese egal (1-1). Pe Stadionul din Hamburg, Italia a învins Ucraina (3-0), iar Portugalia a trecut, după loviturile de penalty, de Anglia (3-1), pentru că după cele 90 de minute regulamentare şi după prelungiri tabela indica scor alb. Franţa a trecut de Brazilia, la Frankfurt, prin singurul gol al partidei, marcat de atacantul Thiery Henry (min. 57).

Italia a învins, în prima semifinală, la Dortmund, echipa gazdă, cu scorul final 2-0, prin golurile marcate în cea de-a doua repriză de prelungiri de Fabio Grosso şi de Del Piero. Portugalia a pierdut, la Munchen, în faţa Franţei (0-1), golul victoriei fiind marcat de Zinedine Zidane (min. 33).

Germania a câştigat, la Stuttgart, finala pentru locul 3, învingând Portugalia (3-1). În marea finală, din 9 iulie 2006, de pe Olympiastadion din Berlin, echipa condusă de pe bancă de Marcello Lippi avea să se impună în faţa Franţei conduse de antrenorul Raymond Domenech. În minutul 7 al partidei, Zidane a deschis scorul, pentru ca Materazzi să egaleze în minutul 19. La finalul timpului regulamentar scorul a rămas neschimbat, la fel şi după reprizele de prelungiri, Squadra Azzurra câştigând trofeul la penalty-uri (5-3).

Finala a fost marcată de momentul de rătăcire al lui Zinedine Zidane, în minutele de final ale prelungirilor, când francezul a fost eliminat după ce l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi.

#OnThisDay Zinedine Zidane heabutted italy's Marco Materazzi in the chest during the 2006 #WorldCup final. pic.twitter.com/PiweCDb3Ru