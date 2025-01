Rezultate de la Mondialul de handbal. Final incendiar în Suedia - Spania. Echipele calificate

Selecționatele Suediei și Spaniei au terminat la egalitate, 29-29, luni, la Oslo, în Grupa F a Campionatului Mondial de handbal masculin din Croația, Danemarca și Norvegia, transmite AFP.

Ibericii au smuls egalul prin golul marcat de Alex Dujshebaev, cu șase secunde înainte de final, ambele echipe având asigurată calificarea în grupele principale înaintea confruntării.

Insulele Capului Verde și Chile au obținut ultimele bilete pentru grupele principale, grație victoriilor cu Cuba (38-28), respectiv Japonia (31-26).

Islanda, în lotul căreia se află și Haukur Thrastarson (CS Dinamo București), s-a calificat cu maximum de puncte în grupele principale, după ce s-a impus în fața Sloveniei (23-18).

