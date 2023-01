Rezultate de la Mondialul de handbal. Ce-a făcut Danemarca, deținătoarea titlului, și victorie istorică pentru SUA

Selecţionata Danemarcei, deţinătoarea titlului, a debutat cu o victorie, 43-28 cu Belgia, vineri, în Grupa H a Campionatul Mondial de handbal masculin din Polonia şi Suedia.

Mikkel Hansen a marcat 10 goluri, iar Mathias Gidsel a înscris 9 pentru danezi.

În alt meci, care a prilejuit un duel al dinamoviştilor Lazar Kukic şi Khalifa Ghedbane, Serbia a dispus de Algeria cu 36-27. Ghedbane a apărat 6 aruncări, încheind cu un procentaj de 21%. Kukic nu a reuşit să marcheze, având un singur şut.

Echipa Egiptului, clasată pe patru la JO 2020, a întrecut Croaţia cu 31-22. Pivotul Mohamed Shebib (CS Dinamo) a marcat 3 goluri, iar Ali Zein (Dinamo) a înscris 5.

De asemenea, notabil e faptul că SUA a obținut prima victorie la un Campionat Mondial, la a 26-a încercare.

The U.S. men's handball team just won a game at a world championship for the first time (beating Morocco). It had been 0-25 dating to its 1964 debut and has multiple losses to Greenland since its last appearance at worlds in 2001. pic.twitter.com/HWAY8pPPxD