Românii n-au știut ce să creadă. Leonnel Messi înoată la Otopeni!

Joi, 21 August 2025, ora 12:44
Campionatul Mondial are loc la Otopeni FOTO Instagram World Aquatics

Campionatul Mondial de înot pentru juniori, aflat în plină desfășurare la Otopeni, a consemnat o apariție pitorească.

Astfel, joi dimineață, spectatorii prezenți în tribune, dar și cei care au văzut cursele la TV, l-au remarcat în bazin pe Leonnel Messi.

Evident, nu este vorba despre celebrul fotbalist argentinian, ci despre camerunezul Leonnel Messi Nguichie. Acesta a concurat în probele de 50 de metri spate, unde a fost descalificat, și 50 de metri liber, unde a ocupat locul 117 din 119.

În vârstă de 14 ani, Nguichie a primit cu siguranță numele de la Lionel Messi, care în 2011, anul nașterii camerunezului, se afla în apogeul carierei, în tricoul Barcelonei.

România a luat prima medalie la Otopeni

Înotătoarea română Daria Silișteanu a cucerit miercuri, la Otopeni, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru Juniori, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate.

Daria Silișteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul cursei de 100 m spate și a reușit să aducă prima medalie a României la această ediție a Mondialelor U18.

Daria a terminat a doua în cursa de 100 de metri spate, cu timpul de 1:00.02. Titlul mondial a fost cucerit de Charlotte Crush (Statele Unite). Aissia Prisecariu a încheiat pe locul 6, cu 1:00.59.

