Rușii au dat lovitura la Otopeni, cu un record mondial uimitor

Ștafeta Rusiei FOTO Captura X

Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni a debutat marți cu o performanță uimitoare.

Astfel, penultima cursă a zilei a adus primul record mondial de juniori al competiției, la ștafeta masculină 4x100 m stil liber, echipa atleților neutri din Rusia înregistrând un timp de 3:15.38.

Tot marți, sportivele Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate.

Daria a terminat cele două lungimi de bazin cu al doilea timp din semifinale, 1:00.31 minute, iar Aissia a încheiat cursa cu timpul de 1:00.50 minute

Finala va avea loc miercuri seară, de la ora 19:06.

Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.

Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni:

FEMININ

Daria Silişteanu (50 m, 100 m, 200 m spate), Aissia Prisecariu (50 m, 100 m, 200 m spate), Irina Preda (50 m, 100 m), Denisa Bacalu (50 m, 100 m fluture), Eva Maria Paraschiv (50 m, 100 m, 200 m fluture), Ana Sibişeanu (200 m, 400 m mixt, 200 m liber), Diana Stiger (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), Tamara Lospa (50 m, 100 m, 200 m bras);

MASCULIN

Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Matei State (200 m, 400 m mixt), Darius Coman (100 m, 200 m bras), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber), Rareş Roşu (50 m, 100 m, 200 m fluture), Eric Ştefan Andrieş (100 m, 200 m liber), Darius Matei Trenchea (50 m liber), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber).

Pe lângă probele individuale, România va avea reprezentanţi şi în trei probe de ştafetă

