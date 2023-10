Rușine mondială la CM de rugby. Ce s-a întâmplat la meciul Țara Galilor - Georgia VIDEO

Meciul Țara Galilor - Georgia, din ultima etapă a grupelor la Cupa Mondială de rugby, a consemnat un moemnt rușinos pentru acest sport.

Țara Galilor a învins Georgia cu 43-19, asigurându-și calificarea în sferturi de pe primul loc în Grupa C, partida fiind marcată însă de un episod tensionat care nu face cinste rugby-ului.

Astfel, pe final de meci, la scorul de 31-19 pentru galezi, jucătorii celor două echipe s-au implicat într-o încăierare generală, în care s-au împărțit inclusiv pumni.

Meciul s-a reluat doar cu două cartonașe galbene (eliminări temporare), câte unul de fiecare parte.

Big brawl at the #RugbyWorldCup. Best part is the Georgia player (in white) who comes in swinging knees to butts of #Wales players. pic.twitter.com/poWowHSjcg