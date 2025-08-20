Senzație la Otopeni. Recordul lui David Popovici a fost spulberat

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 20 August 2025, ora 21:31
1338 citiri
Senzație la Otopeni. Recordul lui David Popovici a fost spulberat
David Popovici FOTO Facebook FRNPM

Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni a consemnat miercuri o performanță uimitoare.

Astfel, în proba de 200 de metri liber, în care campion olimpic și mondial este David Popovici, italianul Carlos D’Ambrosio a cucerit medalia de aur cu 1:45.15, timp care a spulberat recordul competiției, deținut de campionul român. În 2022, la Lima, Popovici a câștigat aurul cu 1:46.18.

Recent, la Mondialul de la Singapore, David Popovici a luat aurul cu 1:43.53, D'Ambrosio fiind al 6-lea, cu 1:45.27.

Tot miercuri, înotătoarea română Daria Silişteanu a cucerit medalia de argint în proba feminină de 100 m spate.

Daria Silişteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul curse de 100 m spate şi a reuşit să aducă prima medalie a României la această ediţie a Mondialelor U18.

Daria a terminat a doua în cursa de 100 metri spate, cu timpul de 1.00:02. Titlul mondial a fost cucerit de Charlotte Crush (Statele Unite).

Aissia Prisecariu a încheiat pe locul 6, cu 1.00:59.

