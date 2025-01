Portugalia a scris istorie calificându-se în semifinalele Campionatului Mondial de Handbal Masculin pentru prima dată!

Portughezii au atins această performanță obținând o victorie dramatică, 31:30, împotriva Germaniei, în prelungiri. Meciul a fost unul extrem de tensionat, cu Portugalia conducând inițial la pauză cu 13:9, dar Germania a reușit să revină și să egaleze scorul la 26:26 în timpul regulamentar.

Francisco Costa și Martim Costa au jucat roluri esențiale, Martim Costa marcând golul decisiv cu doar trei secunde rămase pe ceas. Această victorie înseamnă că Portugalia va întâlni Danemarca în semifinale.

În prima semifinală, programată azi, se întâlnesc Franța și Croația.

