Un șobolan a intrat pe teren la meciul Belgiei din preliminarii. Cum au reacționat jucătorii VIDEO

Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) a fost întrerupt pentru câteva momente în repriza a doua. Un şobolan a pătruns pe gazonul stadionului Cardiff City, obligând cei 22 de jucători să se oprească.
În timp ce Thibaut Courtois a încercat să prindă rozătorul, în cele din urmă galezul Brennan Johnson s-a ocupat de urmărirea animalului pentru a-l obliga să iasă din teren.
Victoria cu 4-2 le-a permis belgienilor să recupereze primul loc în grupă, în faţa Macedoniei de Nord.
Kevin De Bruyne a reușit o dublă pentru ''diavolii roșii'', ambele goluri fiind marcate din penalty-uri. Thomas Meunier și Leandro Trossard au înscris celelalte goluri ale oaspeților. Galezii au punctat prin Joe Rodon și Nathan Broadhead.
Rat vs Courtouis, Rat wins 😂🐀 #wales #belgium #football #ratgate pic.twitter.com/coVfl2OpXP— Beth Fisher (@BethFisherSport) October 13, 2025
