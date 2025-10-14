Un șobolan a intrat pe teren la meciul Belgiei din preliminarii. Cum au reacționat jucătorii VIDEO

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 10:09
Un șobolan a intrat pe teren la meciul Belgiei din preliminarii. Cum au reacționat jucătorii VIDEO
Belgia a învins Țara Galilor FOTO Captura X

Meciul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Ţara Galilor şi Belgia (2-4) a fost întrerupt pentru câteva momente în repriza a doua. Un şobolan a pătruns pe gazonul stadionului Cardiff City, obligând cei 22 de jucători să se oprească.

În timp ce Thibaut Courtois a încercat să prindă rozătorul, în cele din urmă galezul Brennan Johnson s-a ocupat de urmărirea animalului pentru a-l obliga să iasă din teren.

Victoria cu 4-2 le-a permis belgienilor să recupereze primul loc în grupă, în faţa Macedoniei de Nord.

Kevin De Bruyne a reușit o dublă pentru ''diavolii roșii'', ambele goluri fiind marcate din penalty-uri. Thomas Meunier și Leandro Trossard au înscris celelalte goluri ale oaspeților. Galezii au punctat prin Joe Rodon și Nathan Broadhead.

