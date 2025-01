Suspans incredibil în Franța - Egipt, pentru semifinala Mondialului. Gol decisiv de la mijlocul terenului, cu 3 zecimi de secundă înainte de final VIDEO

A doua semifinalistă de la Campionatul Mondial de handbal masculin, care are loc în Croația, Norvegia și Danemarca, s-a decis după un final de meci incredibil.

Franța a pornit ca mare favorită împotriva campioanei Africii, Egipt, și a părut să se desprindă în debutul reprizei secunde, când ”cocoșii” aveau 5 goluri avans.

Egiptenii, cu dinamovistul Ali Zein pe teren, au revenit formidabil și au egalat cu 3 secunde înainte de final, 33-33.

Golul victoriei Franței, 34-33, a fost marcat însă imediat de Karabatic cu o aruncare de la mijlocul terenului în poarta goală. A fost nevoie de verificare video, care a confirmat faptul că mingea a trecut de linia porții cu 3 zecimi de secundă rămase de disputat.

În semifinale, Franța va întâlni Croația.

The ultimate heartbreak for Egypt AGAIN

Luka Karabatic wins it with 0.3 seconds left of the clock

The Quarterfinal curse for Egypt continues pic.twitter.com/Wq5e45eEqk