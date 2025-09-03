Tricolorii pleacă la Campionatul Mondial, după 43 de ani. Debut de foc, cu vicecampioana olimpică

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:25
Naționala de volei masculin FOTO FR Volei

Naționala de volei masculin a României pleacă la Mondiale, la care debutează în 13 septembrie, cu vicecampioana olimpică Polonia.

”Obiectivul echipei naţionale este de a atinge cel puţin faza optimilor de finală. Adică ieşirea din grupă. Avem experienţa participării la Campionatul European şi ştim că după faza grupelor depinde foarte mult de felul în care eşti antrenat şi de forma din ziua meciului”, a declarat preşedintele FR Volei, Adin Cojocaru.

La rândul său, antrenorul reprezentativei, Sergiu Stancu, a precizat: ”Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. După o perioadă foarte îndelungată, iată, ne prezentăm la un Campionat Mondial. Ne dorim foarte mult să avem o evoluţie bună şi să reprezentăm cu cinste voleiul românesc. Sigur că acolo vor participa cele mai bune echipe din lume, dar faptul că după 43 de ani naţionala României este din nou pe scena voleiului mondial nu poate decât să ne bucure”.

La Manila, între 4-10 septembrie, tricolorii vor continua pregătirea şi vor mai disputa meciuri amicale cu Filipine.

România s-a calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi va juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 septembrie, 05.30).

